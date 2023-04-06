Yıllara meydan okuyor! Siyahların kadını Hülya Avşar yeni tarzıyla büyüledi: Kısacık saçlarına beğeni yağdı Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı imaj değişikliği ile büyük bir beğeni topladı. Avşar kızına, "Yıllar hiçbir şey eksiltmemiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kusursuz fiziği ve güzelliği ile genç kızlara adeta taş çıkarıyor.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Avşar, cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

Öte yandan dobralığı ve özel hayatıyla da zaman zaman eleştirilerin odağında olan Avşar, şimdilerde yıllara meydan okuyor.

İmajını değiştirdi

Sık sık tarz değişikliğine giden ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısa kestirmişti.

Bu haliyle de büyük bir beğeni toplayan Avşar, sahne ve programlarda tercihini sıklıkla siyah elbiseden yana kullanmasıyla biliniyor.

"Siyahların kadını"

59 yaşındaki Avşar kızı, yeni bir yarışma programıyla ekranlara döndü.

Jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, programda yine siyah bir elbise tercih etti.

Programdaki tarzıyla izleyenleri adeta mest eden Avşar'a "Siyahların kadını" yorumları yapıldı.

Tarzını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isime aynı zamanda, "Yıllar hiçbir şey eksiltmemiş" şeklinde de yorumlar geldi.

İşte Hülya Avşar'ın siyah tercihlerinden kareler...