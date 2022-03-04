Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, önceki gece Cihangir'de görüntülendi.

Yeşil sahaların en renkli ve komik ismi ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, gecelere aktı. Ünlü teknik adam önceki gün kız arkadaşlarını da aldı, İstanbul'daki bir eğlence mekanına gitti.

"İKİ EŞİM VAR"

Evli olan ve bir dönem "İki eşim var, ikisini de seviyorum." açıklamasıyla magazin gündemine gelen Yılmaz Vural, önceki gün birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş ve arkadaşı Şule Kurtar’la sabaha kadar eğlendi.

SAMİMİYETİ İLERLETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Vural, alkolün de etkisiyle içeride esmer güzellerle samimiyeti ilerletti.

"KIYAMAM"

Yılmaz Vural, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "İki eşim var. Biri Almanya'da, diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar. Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki eşimi de çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar, iyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz." demişti.