Euro
15.63
-0.06%
Dolar
14.18
0.47%
Altın
882.98
0.43%
Borsa
2019
-0.23%
Bitcoin
590.227
-4.10%
BTXN Coin
36.96
-0.64%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Yılmaz Vural, gecelere aktı

    Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, önceki gece Cihangir'de görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yılmaz Vural, gecelere aktı

    Yeşil sahaların en renkli ve komik ismi ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, gecelere aktı. Ünlü teknik adam önceki gün kız arkadaşlarını da aldı, İstanbul'daki bir eğlence mekanına gitti.

    "İKİ EŞİM VAR"

    Evli olan ve bir dönem "İki eşim var, ikisini de seviyorum." açıklamasıyla magazin gündemine gelen Yılmaz Vural, önceki gün birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş ve arkadaşı Şule Kurtar’la sabaha kadar eğlendi.

    SAMİMİYETİ İLERLETTİ

    Hürriyet'te yer alan habere göre, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Vural, alkolün de etkisiyle içeride esmer güzellerle samimiyeti ilerletti.

    "KIYAMAM"

    Yılmaz Vural, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "İki eşim var. Biri Almanya'da, diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar. Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki eşimi de çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar, iyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz." demişti.

    Yılmaz Vural, gecelere aktı #1

    Yılmaz Vural, gecelere aktı #2

    Yılmaz Vural, gecelere aktı #3

    Yılmaz Vural, gecelere aktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor
    Otomobil

    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

    Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
    İç Haber

    Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Görüş Bildir