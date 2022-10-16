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    Yonca Evcimik'ten çocuk açıklaması

    90'lı yılların popüler şarkıcısı Yonca Evcimik, katıldığı bir programda evlilik planı olmadığını söyledi. Çocuk sahibi olmak istemediğini de belirten Evcimik, “Anneme 4 ayaklı torunlar verdik” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:25
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    Yonca Evcimik'ten çocuk açıklaması

    360 TV'de yayınlanan “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” programının bu haftaki konuklarından biri de sevilen şarkıcı Yonca Evcimik oldu.

    Özel hayatından bahseden Evcimik, Harun Özakıncı ile 4 yıl süren evliliğiyle ilgili konuştu.

    "Annem istiyor diye evlendim"

    90'lı yılların popüler şarkıcısı, annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyledi.

    Evcimik, “Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı.” dedi.

    Yonca Evcimik ten çocuk açıklaması #1

    “Ona bolca dört ayaklı torun verdik”

    Anne olma hayali ile ilgili de itiraflarda bulunan Evcimik, “Annem torun sahibi olmak istedi ama biz ona bolca dört ayaklı torun verdik. Hiç çocuk isteğim olmadı. Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki. Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

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