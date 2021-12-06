Yonca Lodi'den Seher Dilovan'ın dekolte yorumuna yanıt geldi

"Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller, iş pornografiye girmemeli" açıklamasıyla gündem olan Seher Dilovan'a tepkiler gelmeye başladı.

Yonca Lodi, hafta sonu Yeni Gazino'da sahne aldı. Kulisinde ağırladığı muhabirlerin sorularına yanıt veren Yonca Lodi, Seher Dilovan'ın gündem olan sözleriyle ilgili de konuştu.

"PSİKOLOJİK VAKA"

Dilovan verdiği bir söyleşide, "Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli." demişti.

Dilovan'ın sözleri hatırlatılan Yonca Lodi'ye düşüncesi soruldu. Aynı düşüncede olmadığını söyleyen Lodi, "İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. Psikolojik vaka yorumu sanki biraz fazla olmuş. Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum." dedi.