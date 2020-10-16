Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi

Jülide Ateş’in sunduğu “40” programına konuk olan Zafer Algöz, Rasim Öztekin’in Şevket Çoruh’a devrettiği Dümbüllü’nün Kavuğu hakkında konuştu.

Zafer Algöz, katıldığı Jülide Ateş’in sunduğu “40” programında, Ferhan Şensoy'dan Şevket Çoruh'a devredilen Dümbülü'nün Kavuğu hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi." diyerek çıkış yapan Algöz'ün, Jülide Ateş'in sorularına verdiği cevaplardan satır başları şöyle:

"DÜMBÜLLÜ'NÜN KAVUĞU ERKEK Mİ?"

"Erkek. Ama gelişen dünyamız içinde kadınların da performansları var. Nejat Uygur’a da verilebilirdi, Nejat Baba Türkiye’de tek başına gezmedik yer bırakmadı. Hatta Bahri Ağabeyle beraber onlar Anadolu’nun en ücra yerlerine gidip dolaştılar. Ferhan Ağabey daha modern dönemde bu işi üstlendi. Yıllardır oynuyor. Benim şahsi fikrim, kimsenin emeğine oyunculuna laf etmek haddim değildir ama, Ferhan Ağabey'den kavuk Cem Yılmaz’a gelmeliydi. Cem Yılmaz 25 yıldır, belki daha fazla süredir Türkiye’de tek başına bu meddahlık geleneğini devam ettiren biri. Meddahlık geleneğinde yazılı bir metin yok. Kafanızdaki konuları, birbirine bağlayıp, seyirciye kendinizi sevdirirsiniz. Bundan sonraki süreç içinde bir kadına devrelidir mi? Onu da kavuğu devredecek olan Şevket kardeşimizin karar vermesi lazım. Yasemin Yalçın olabilir, Demet olabilir, Demet Evgar da olurdu, Demet Akbağ da olurdu. İlle de erkek olacak diye bir şarta gerek yok bence."





"TÜRKİYE'NİN EN KOMİK İSMİ SİZCE KİM?"

"Cem Yılmaz. Şu anda Cem Yılmaz. En komik dediğiniz için… 2. Sıraya Can Yılmaz’ı koyarım mesela. Özkan Uğur’u koyarım 3. Sıraya. Çağlar Çorumlu, farkındaysanız hep birlikte çalıştığım insanlar… İnsanı güldürmek gerçekten zor iş. Ayrı bir zeka, birikim gerektiren, yetenek gerektiren… İş sadece siyah t-shirtü giymekle olmuyor. Kafanın içi dolu olacak, elinde hikayen olacak, anlatacak bir şeyin olacak, çıkıp bunu imtihana girer gibi her gece yapacaksın."





"CEM YILMAZ FİLMLERİNDE SİZE ÖZEL ROL MÜ YAZILIYOR?"

"Galiba. Cem o karakterleri yazarken kimin oynayabileceğini, kimin ne yapabileceğini ya da üzerine neler getirebileceğini bildiği için ona göre yazıyor. Terzinin adama bakıp üstüne göre kostüm yapması gibi bir şey. Zannediyorlar ki biz 1 ayda karar verip sete çıkıyoruz, 1 sene sürüyor bunun hazırlığı… Ne var yani dünyanın en büyük takımı Barcelona da yıllardır hep aynı adamlarla oynuyor. Hiçbir zaman şu takımdaki 8 kişiyi birden bire gönderelim, yeni gelenler gelsin iddiamız da yok. Bizim kadromuzun içine çok önemli sanatçılar da gelip giriyor, bizden ibaret değil sinema filmleri.





TELEVİZYONLARDA NEDEN MİZAHA YER KALMADI?

Çünkü kaliteli mizah yapacak adam kalmadı. Mizah yapmak da bir zeka işi, sadece politik hiciv yapmak da bana mizah olarak gelmiyor. Tv’de de komediden çok dram olan projelere yer veriliyor. Eskiden komedi yapacak çok cesaretli insan vardı, şimdi bu azaldı. İnsanlar şimdi kısa sürede bir şey yapayım parayı kazanayım, gidip işime bakayım diyorlar."







