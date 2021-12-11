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    Zara organik tarıma başladı

    İzmir'deki çiftlik evinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan şarkıcı Zara, portakal bahçesinde organik tarıma başladı. Şarkıcı, “Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda” notunu düştüğü bir kare paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 13:19
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    Zara organik tarıma başladı

    Şarkıcı Zara, şehir hayatından sıkıldı, soluğu doğada aldı.

    İzmir'deki çiftlik evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren Zara, önceki gün portakal bahçesinden bir kareyi beğeniye sundu.

    "EVRENİN EGOSU YOK"

    Organik tarıma el atan şarkıcı, paylaşımına “Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda; güneş 'Doğmam' demiyor, 'Çiçek açmam' demiyor, toprak 'Ürün vermem' demiyor…” notunu düştü.

    Organik tarıma başlayan Zara'nın paylaşımları FOTO GALERİ

    Zara organik tarıma başladı #1

    “DEŞARJ OLUYORUM”

    45 yaşındaki Zara, daha önce de “Bahçe ile ilgilenmek beni ruhsal olarak dinlendiriyor. Bu sayede hem deşarj oluyorum hem de organik besleniyoruz.” demişti.

    Zara organik tarıma başladı #2

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