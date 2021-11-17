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    Zehra Çilingiroğlu babasının izinde

    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babasının izinden gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 08:26
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    Zehra Çilingiroğlu babasının izinde

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu yaptığı sporlarla gündeme geldi.

    Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı.

    "BABASI ORAYA ÇEKTİ"

    Ailesi gibi spora düşkün olan Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar verdi. Hülya Avşar bu konuya dair "Babası onu bir şekilde oraya şey yaptı. Bir şekilde işledi Kaya onu. Gönlü de varmış gerçi" dedi.

    Zehra Çilingiroğlu ise "Spor anlamında babamın yaptığı sporu tercih ettim. Diğer konularda her ikisini de" yorumunda bulundu.

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