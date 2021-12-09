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    Zehra Güneş'in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile dikkati çekti. Güzel ve başarılı voleybolcunun kardeşi İrem ise güzelliği ile ablasını gölgede bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 22:54
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    Zehra Güneş'in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem

    A Milli Kadın Voleybol Takımın'ın en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Zehra Güneş, VakıfBank'ta başarı ile forma giyiyor.

    Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve Korelilerin başını döndüren Zehra, her hareketi ile gündeme geliyor.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

    Instagram üzerinden kısa sürede 1 milyon takipçi oranına ulaşan Güneş'in İrem ve Mina adında iki kız kardeşi var.

    Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, güzelliği ile ablasına benzetildi.

    ZEHRA GÜNEŞ'İN GÜZELLER GÜZELİ KARDEŞİ İREM

    Sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile dikkati çeken Zehra Güneş, aile hayatını gözlerden uzak tutuyor.

    Güzel ve başarılı voleybolcunun iki kız kardeşi var. İrem ve Mina adında iki kız kardeşe sahip olan Güneş, zaman zaman fotoğraf paylaşıyor.

    Güneş'in kardeşi İrem ile olan fotoğrafları ise takipçilerinden tam not aldı. Bazı takipçileri İrem'i ablası Güneş'e benzetti.

    Zehra Güneş in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem #1

    Zehra Güneş in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem #2

    Zehra Güneş in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem #3

    Zehra Güneş in güzelliğine rakip olan kardeşi İrem #4

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