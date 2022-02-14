Zendaya'nın 10 milyon dolarlık rolü

Zendaya, yeni filminden 10 milyon dolar kazanacak.

"Euphoria" dizisindeki başarılı performansı ile Emmy ödülü kazanan Zendaya, tenis dünyasında geçen drama filmi ‘Challengers’da başrolü kaptı.

10 MİLYON DOLAR

25 yaşındaki yıldız Zendaya'nın, Luca Guadagnino’nun yöneteceği film için 10 milyon dolar alacağı belirtildi.

KOLYESİ 50 MİLYON TL

Zendaya, geçtiimiz yıl 93’üncü Akademi Ödülleri’ne damga vurmuştu. Şık ve sarı elbiseesiyle törene gelen Zendaya, kırmızı halıda ışıl ışıl parlayan elmas kolyesiyle poz vermişti. Binlerce elmasın dizildiği milyon dolarlık kolye gazeteciler ve davetlilerin de dikkatini çekmişti

İngiliz medyası, ABD'li yıldız Zendaya’nın elmas kolyesinin özel yapım olduğunu ve değerinin 6 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) olduğunu yazmıştı.