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    Zendaya'nın ikinci balmumu heykeli yapıldı

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya’nın balmumu heykeli, Amerika’dan sonra şimdi de Londra’daki Madame Tussauds Müzesi için yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 14:23
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    Zendaya'nın ikinci balmumu heykeli yapıldı

    Örümcek Adam: Eve Dönüş, Dune: Çöl Gezegeni ve Muhteşem Showman filmerindeki rolleriyle tanınan 25 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Zendaya’nın balmumu heykeli, birbirinden ünlü isimlerin heykelinin sergilendiği Madame Tussauds Londra Müzesi için yapıldı.

    ÖLÇÜLERİ TEK TEK ALINDI

    Ünlü yıldızın yeni yapılan balmumu heykeli için gerekli yüz ve vücut ölçümleri, 2015'te balmumu sanatçılarıyla yaptığı görüşme sırasında alınarak şekillendirildi.

    LONDRA'DA DA OLDU

    Hollywood oyuncusu, bu heykeliyle artık Londra’da kalıcı olarak temsil edilecek.

    PEMBE TAKIM GİYDİRİLDİ

    Zendaya’nın balmumu heykeli neon pembe takım elbisesi, sade klasik topuzu ve kendine özgü makyajıyla ön plana çıkıyor. Heykel, bu cuma günü müzedeki yerini alarak sergilenmeye başlayacak.

    Zendaya nın ikinci balmumu heykeli yapıldı #1

    Zendaya nın ikinci balmumu heykeli yapıldı #2


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