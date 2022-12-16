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    Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaştı

    65 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
    • 16.12.2022 - 17:04
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    Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaştı

    Usta sanatçı Zerrin Özer, bir süre önce müziği bıraktığını açıklamıştı.

    Ardından dayanamayıp yeniden müziğe dönen Özer, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya başladı.

    Mezarlıkta şarkı söyledi

    Daha önce Nükhet Duru'nun tayt eleştirilerine verdiği yanıtla adından söz ettiren Özer, son paylaşımıyla da takipçilerini ikiye böldü.

    Mezarlıktan bir video paylaşan şarkıcının, Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdiği görüldü.

    Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaştı VİDEO

    Eleştiri yağmuruna tutuldu

    Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoya Özer'in hayranlarından da tepki üzerine tepki geldi.

    Videoya, ''Şarkı söylenecek yer mi kalmadı'', ''Artık sadece ölüler mi dinliyor seni?'' şeklinde yorumlar yapıldı.

    Özer'in ise eleştirilere sessiz kalması dikkat çekti.

    Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaştı #1

    Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaştı #2


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