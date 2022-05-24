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    Zeynep Alkan, teklifleri değerlendiriyor

    Bali ve Fas'ta tatil yapan Zeynep Alkan son olarak İstanbul'a geldi. Ünlü
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:36
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    Zeynep Alkan, teklifleri değerlendiriyor

    Eğitimi için artık yurt dışında yaşayan Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bali’de tatil yapmış, ortak arkadaşlarının düğünü için Fas’a geçmişlerdi.

    İş gelince kaldı

    Ailesini görmek için İstanbul’a gelen Zeynep Alkan, bu hafta Amsterdam’a gidecekti. Ama birçok diziden ve sinema filminden teklif alınca vazgeçti.

    Şu sıralar senaryo okuyor. Yakında Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis de İstanbul’a gelecek.

    Zeynep Alkan, teklifleri değerlendiriyor #1

    Zeynep Alkan, teklifleri değerlendiriyor #2


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