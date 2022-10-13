Zeynep Bastık, evinde poz verdi

Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık, koltukta sere serpe poz verdi.

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte.

Son zamanlarda iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık'tan yeni poz geldi.

"Son güneşli günler"



Bastık, mini şortu ve sütyeniyle koltukta sere serpe poz verdi. Genç şarkıcının "Son güneşli günler" notuyla paylaştığı pozları olay oldu.