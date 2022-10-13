Petrol
93.22
0.83%
Euro
18.1135
0.51%
Dolar
18.5899
0.13%
Altın
1.003
0.42%
Borsa
3558
1.15%
Bitcoin
358.252
-0.56%
BTXN Coin
8.16
-3.54%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Zeynep Bastık, evinde poz verdi

    Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık, koltukta sere serpe poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Bastık, evinde poz verdi

    Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte.

    Son zamanlarda iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık'tan yeni poz geldi.

    "Son güneşli günler"

    Bastık, mini şortu ve sütyeniyle koltukta sere serpe poz verdi. Genç şarkıcının "Son güneşli günler" notuyla paylaştığı pozları olay oldu.

    Zeynep Bastık, evinde poz verdi #1

    Zeynep Bastık, evinde poz verdi #2

     

    Zeynep Bastık, evinde poz verdi #3


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı
    Kitap

    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı

    Görüş Bildir