Zeynep Bastık konseri terk etti

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Zeynep Bastık, konseri yarıda kesti.

Sahne fiyatını ikiye katlayan Zeynep Bastık, son konserinde tatsız anlar yaşadı. Konseri son 3 şarkı kala yarıda kesen şarkıcı, sosyal medyadan sitem etti.

"Uyardım"

Daha önce Ece Seçkin'in konserde yüzüne telefon atılmasına benzer bir olay yaşayan Bastık açıklamasında, "Gece ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp, yine suratımı sıyıran ve ciddi yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan şu şişesiyle devam etti." dedi.

Zeynep Bastık açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Aklım almıyor"

"Açıkcası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri, son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri, bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."



