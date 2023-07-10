Zeynep Bastık Roman konsepti doğum günü partisi yaptı 30 yaşına giren Zeynep Bastık, Urla'daki çiftliğinde sadece dostlarının davetli olduğu 'Roman Havası' konseptli parti düzenledi.

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Müzik dünyasının zirvesine tırmanmaya devam ederken yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutlayan Zeynep Bastık, 30 oldu.

“Roman Havası”

Bastık, doğum gününü Urla’daki çiftlik evinde, sadece yakın arkadaşlarının davetli olduğu, Roman konseptli bir partiyle kutladı. “Roman Havası” temasıyla düzenlenen kutlamaya Kobra Murat da katıldı.

Parti için özel bir Roman orkestrası ile sahneye çıkan Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyledi.

“Gacı 30 oldu”

Doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Bastık, gönderisine “Gacı 30 oldu” notunu düştü.