Zeynep Bastık sahnelere ara veriyor

Son zamanlarda hızlı çıkış yakalayan genç şarkıcılardan biri olan Zeynep Bastık, merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdı. Bastık, "Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz" dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Türkiye'nin en çok konser veren sanatçıları arasında yer alıyor.

Şarkıları ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bastık, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Merdivenlerden düştü

Yoğun konser takbimiyle sık sık dinleyicileriyle bir ara gelen genç şarkıcıdan üzücü bir haber geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bastık, 2 gün önce merdivenlerden düştüğünü açıkladı.

"Omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum"

Bir süre sahnelere ara vereceğini belirtek şarkıcı, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum."