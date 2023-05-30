Zeynep Bastık, tatilde Sosyal medya pozlarıyla sürekli gündeme gelen Zeynep Bastık, seçimden sonra soluğu tatilde aldı.

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Sahne performansı kadar paylaşımları ve özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü popçu Zeynep Bastık, magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Şu sıralar iş anlamında keyfi yerinde olan Bastık, seçimden sonra soluğu yurt dışında aldı.

Zeynep tatilde

İspanya'ya giden Zeynep Bastık'tan önce bikinili poz geldi. Ardından güzel şarkıcı, son dönemde moda olan sütyensiz giyilen tek düğmeli hırkalardan giyerek pozlar verdi.

Hayranlarından beğeni alan Zeynep Bastık, sık sık ev hallerini paylaşarak dikkat çekiyordu.