Zeynep Bastık'a yaz geldi
ensonhaber.com

pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, yazı getirdi. Güzel şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Bastık'a yaz geldi

Daha önce iç çamaşırlı pozları yüzünden çok konuşulan Bastık, yine yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık'a yaz geldi

Beyaz eteğiyle poz verdi

Son olarak beyazlar içindeki sütyensiz önden bağlamalı hırkasıyla ve beyaz eteğiyle pozlar veren şarkıcıyı görenler yalnızca ayağa odaklandı.

Zeynep Bastık'a yaz geldi

Erik mevsimi

Bastık yayınladığı kareler şu notu düştü: "Erik mevsimine iniş gerçekleşti"

"Ayak Bastık"

Bastık'ın ayaklarına hayranlık duyan takipçileri paylaşıma "Sonunda gördük yine ayakları", "Ayak Bastık", "İnsan mutlu oluyor sizin zarif ayaklarınızı görünce" yorumları yağdı.

Zeynep Bastık'a yaz geldi
Zeynep Bastık'a yaz geldi