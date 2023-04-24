Zeynep Bastık'a yaz geldi Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, derin dekoltesiyle poz verdi.

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Sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, yazı getirdi. Güzel şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce iç çamaşırlı pozları yüzünden çok konuşulan Bastık, yine yorum yağmuruna tutuldu.

Beyaz eteğiyle poz verdi

Son olarak beyazlar içindeki sütyensiz önden bağlamalı hırkasıyla ve beyaz eteğiyle pozlar veren şarkıcıyı görenler yalnızca ayağa odaklandı.

Erik mevsimi

Bastık yayınladığı kareler şu notu düştü: "Erik mevsimine iniş gerçekleşti"

"Ayak Bastık"

Bastık'ın ayaklarına hayranlık duyan takipçileri paylaşıma "Sonunda gördük yine ayakları", "Ayak Bastık", "İnsan mutlu oluyor sizin zarif ayaklarınızı görünce" yorumları yağdı.