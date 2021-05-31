Zeynep Bastık'ı ağlatan teklif

Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış, ikinci kez evlilik teklifi etti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış’tan yeniden evlenme teklifi aldı. Bastık, nişanlısının bu sürprizi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

"İLİŞKİMİZİN 5. GÜNÜNDE TEKLİF ETTİ"

2018’de aşk yaşamaya başladığı reklamcı Tolga Akış ile 2019’da nişanlanan Zeynep Bastık, “Tolga mesleğinde öngörüsü çok yüksek biridir. Ama özel hayatında bu kadar öngörülü olacağını düşünmedim. Daha ilişkimizin beşinci gününde evlilik teklif etti. Ben nasıl ‘Evet’ dedim, bilmiyorum. Sadece kalp ve inanmışlık. Mantık, bilinç yok” demişti.