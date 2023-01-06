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    Zeynep Bastık'ın beyaz külodu konuşuluyor

    Merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdığı için haftalardır sahneye çıkamayan Zeynep Bastık, ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 10:31
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 10:35
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    Zeynep Bastık'ın beyaz külodu konuşuluyor

    Pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı.

    Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi.

    "Babaanne donu"

    Zor günler geçiren Bastık, son günlerde verdiği pozlarla sık sık gündem oluyor. Bastık, son olarak beyaz külotlu pozuyla sosyal medyada gündeme oturdu.

    Paylaşımıyla dalga geçilen Bastık'ın beyaz külodu babanne donuna benzetildi.

    Zeynep Bastık ın beyaz külodu konuşuluyor #1

    Zeynep Bastık ın beyaz külodu konuşuluyor #2

    Zeynep Bastık ın beyaz külodu konuşuluyor #3

    Zeynep Bastık ın beyaz külodu konuşuluyor #4 .


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