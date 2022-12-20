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    Zeynep Bastık'ın ev hali

    Omurga kemiklerinden iki tanesi kırılan Zeynep Bastık, iç çamaşırlı ev halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 07:51
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    Zeynep Bastık'ın ev hali

    Son dönemin en popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmişti.

    "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" diye Bastık hayranlarını üzmüştü.

    Zeynep Bastık ın ev hali #1

    "Döküldü kurşunlar"

    Korseli ev hallerini paylaşan Bastık beyaz iç çamaşırıyla da poz verdi. Bastık paylaşımında "Döküldü kurşunlar çıktı nazarlar. Ne güzel şeyler duydum hakkımda. Her şeyin sebebi olduğunu ve karanlığın nedeninin göz alıcı aydınlık olduğunu bir kez daha hatırladım" dedi.

    Zeynep Bastık ın ev hali #2


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