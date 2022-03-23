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    Zeynep Bastık'ın hedefi Fedon gibi olmak

    Dubai'ye giden Zeynep Bastık, oradan Fedon'a meydan okudu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 08:26
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    Zeynep Bastık'ın hedefi Fedon gibi olmak

    Konserlerine ara veren ve dinlemek için tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul’un bu kış bitmek bilmeyen soğuğundan kaçtı.

    Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, Dubai'de yaptığı havuz keyfinden kareler paylaştı.

    YEMİN ETTİ

    Güzel popçu, yılların bronz heykeli, 75 yaşındaki meslektaşı Fedon’a da meydan okuyup “Fedon gibi döneceğime şerefim üzerine yemin ederim” dedi.

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

    Zeynep Bastık ın hedefi Fedon gibi olmak #1

    Zeynep Bastık ın hedefi Fedon gibi olmak #2

    Zeynep Bastık ın hedefi Fedon gibi olmak #3

    Zeynep Bastık ın hedefi Fedon gibi olmak #4


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