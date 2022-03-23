Zeynep Bastık'ın hedefi Fedon gibi olmak

Zeynep Bastık'ın hedefi Fedon gibi olmak

Dubai'ye giden Zeynep Bastık, oradan Fedon'a meydan okudu.

Konserlerine ara veren ve dinlemek için tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul’un bu kış bitmek bilmeyen soğuğundan kaçtı.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, Dubai'de yaptığı havuz keyfinden kareler paylaştı.

YEMİN ETTİ

Güzel popçu, yılların bronz heykeli, 75 yaşındaki meslektaşı Fedon’a da meydan okuyup “Fedon gibi döneceğime şerefim üzerine yemin ederim” dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.