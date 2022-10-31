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- Zeynep Bastık'ın kolejli tarzı
Zeynep Bastık'ın kolejli tarzı
Zeynep Bastık, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde 70 bin kişiye konser verdi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2022 - 10:48
- Güncelleme : 31.10.2022 - 11:00
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı, Türkiye’nin dört bir yanında konserlerle kutlandı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde 70 bin kişiye konser verdi. Ünlü isim, konser stiliyle dikkat çekti.
Kolejli oldu
2 saat sahnede kalan şarkıcı, pileli lacivert eteği, gömleği ve kravatıyla kolej öğrencisi tarzındaki kıyafetiyle beğeni aldı.