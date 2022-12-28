Zeynep Bastık'ın konserleri iptal oldu

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle omurgası kırılan Zeynep Bastık'ın konserlerinin iptal olması nedeniyle 3 Milyon TL kaybettiği öğrenildi.

Türkiye'nin sevilen kadın şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, 2022'de en çok konser veren ünlülerden biri oldu.

Hızlı bir çıkış yakalayan Bastık, şarkıları ve sesi kadar cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

Merdivenlerden düştü

Sık sık hayranlarıyla bir araya gelen genç şarkıcıdan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bastık, merdivenlerden düştüğünü açıklamıştı.

Kurşun döktürdü

Omurga kemikleri kırılan şarkıcı, bu süreçte konserlerini ertelemek zorunda kaldı.

Yılbaşı gecesi sahne anlaşması yapan Bastık, bir an önce iyileşmek için bol bol kemik suyu çorbası tüketmiş hatta nazara geldiğini düşünerek kurşun dahi döktürmüştü.

3 Milyon TL kaybetti

Son olarak doktor kontrolüne giden Bastık'a konser izni çıkmadı.

Genç şarkıcının 3 haftadır istirahatte olması ise pahalıya patladı. Bastık hali hazırda çıkamadığı konserlerinden yaklaşık 3 Milyon TL kaybetti.