Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığı Düzgün fiziği ile dikkat çeken Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

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Son dönemin en popüler popçu kadınlarından ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile de adından söz ettiriyor. Ünlü isim, son paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla adeta büyüledi.

Sahne hazırlığı

29 yaşındaki Zeynep Bastık, sahne için hazırlandığı bir andan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Demet Özdemir yorumu var

Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir de yer aldı.

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Özdemir, fotoğrafa "Hoydaaaaa" yorumunu düştü.