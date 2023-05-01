Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığı
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Son dönemin en popüler popçu kadınlarından ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hesabından paylaştığı cesur pozları ile de adından söz ettiriyor. Ünlü isim, son paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla adeta büyüledi.

Sahne hazırlığı

29 yaşındaki Zeynep Bastık, sahne için hazırlandığı bir andan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığı

Demet Özdemir yorumu var

Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir de yer aldı.

Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığı

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Özdemir, fotoğrafa "Hoydaaaaa" yorumunu düştü.

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