Zeynep Dizdar'dan peş peşe bombalar! "İlk cinselliğimi...." Katıldığı bir YouTube programında konuşan Zeynep Dizdar, "Ümit benim gözümü açtığım insan. İlk cinselliği yaşadığım insan, ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum. Evlenseydik 25 yaşında çocuğumuz olabilirdi. Evlenmediğimiz için çocuğumu aldırmaktan pişmanım" dedi.

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Başarılı şarkıcı Zeynep Dizdar, katıldığı bir programda herkesi şoke edecek açıklamalara imza attı.

Açıklama sırasında gözyaşlarına boğulan Dizdar, ilk cinselliğini Ümit Sayın ile yaşadığını söyledi.

Sözlerine çocuk aldırdığını söyleyerek devam eden Dizdar, bu anlarda ise gözyaşlarına boğuldu.

"Ümit Sayın gözümü açtığım ilk insan"

Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan Zeynep Dizdar, ilk cinsellik deneyimini anlatırken şu ifadeleri kullandı;

"Gözümü açtığım insan, başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu, ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar."

"Evlenseydik..."

Zeynep Dizdar "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi." dedi. Sunucu, bunun üzerine "Pişman mısın doğurmadığına?" diye sordu. Dizdar ise "Kısmet. Ben yola devam ettim." dedi.