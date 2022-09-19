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    Zeynep Sever Demirel, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:57
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    Zeynep Sever Demirel, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Eşi Volkan Demirel ile bir davete katılan Zeynep Sever Demirel, hem güzelliği hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.

    Takipçileri notunu verdi

    İddialı pozlarına bir yenisini daha ekleyen sosyal medyanın aktif ismi, o pozla olay oldu.  Zeynep Sever'in derin yırtmaçlı pozunu takipçileri çok beğendi. "Nazar değmesin", "Dünyanın en güzel kadını" gibi yorumlar geldi.

    İki çocuk annesi Demirel düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.

    Zeynep Sever Demirel, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #1

    Zeynep Sever Demirel, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #2

    Zeynep Sever Demirel, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #3


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