Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin'le poz verdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin'le fotoğraf paylaştı.

Yaptığı üç evlilikten 4 kız çocuğu olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003 yılında evlenmişti.

İKİ KIZLARI OLDU

2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Instagram'dan kızı Yasemin ile paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Güzel bir genç kız olan ve annesini gölgede bırakan Yasemin'e ilk yorum ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi.