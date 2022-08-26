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    Ziynet Sali: Aşk huzur vermeli

    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, aşkı bulamayan hayranlarına seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:58
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    Ziynet Sali: Aşk huzur vermeli

    Şarkıcı Ziynet Sali, yeni single'ı 'Aşk Nerede'yi dinleyicilerinin beğenisine sundu. Sözü ve müziğine Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini ise Ozan Bayraşa yaptı.

    "Aşk mutluluk vermeli"

    Aşkla ilgili açıklamlarda bulunan Sali, “Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi, merak etmeyin.

    Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli.” dedi.

    Ziynet Sali: Aşk huzur vermeli #1


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