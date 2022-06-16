Ziynet Sali: O kıyafetleri Gülşen'e yakıştırıyorum

Ziynet Sali, "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna cevap verdi.

Pop müziğin başarılı ismi Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

"Sanat için soyunmak normal midir?"

2.1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ziynet Sali, sorulan sorulara samimiyetle cevap verdi.

Armağan Çağlayan, ünlü şarkıcıya "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusunu yöneltti.

Zaman zaman yüzündeki değişimle gündeme gelen şarkıcı, bu soruyu duyunca ayağa kalktı. Sali, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok derin bir soru"

"Çok derin bir soru gol attın, çalışmadığım yerden geldi. Normaldir ya. Gerekiyorsa normaldir yani, Gülşen'e de çok yakıştırıyorum."