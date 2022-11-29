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    Ziynet Sali'nin son hali

    Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 07:57
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 07:59
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    Ziynet Sali'nin son hali

    Ziynet Sali yeni şarkısının tanıtımı için fotoğraflar çektirdi. Sali, "Çok yakında güzel haberlerim var" dedi.

    "Estetik yok" diyor

    Sali'nin paylaştığı fotoğraflarda bugüne dek hep benzetildiği Jennifer Lopez'in görüntüsünden oldukça uzaklaşmıştı.

    Daha önce estetik iddialarını yalanlayan ve hiç estetiği olmadığını söyleyen Sali, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

    Ziynet Sali nin son hali #1

    Sali, "Yıllardır Lopez benzetmesi yaılıyor. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum.

    Lopez'i beğenmiyorum

    Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum" demişti.

    Ziynet Sali nin son hali #2

    Ziynet Sali nin son hali #3


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