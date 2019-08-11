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Mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurdu

Kağıthane’de bir mahalle bekçisi kendisine silah çekerek etrafa ateş eden şahsı, göğsünden vurarak ağır yaraladı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

İHA | 11.08.2019 - 11:23..
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İstanbul Kağıthane'de gece nöbetini bitiren mahalle bekçisi, kahvaltı yapmak için cadde üzerindeki bir börek salonuna giderek, sipariş verdi.

ARALARINDA HUSUMET BULUNUYORDU

Mahalle bekçisi siparişini beklediği esnada daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Oğuzhan E.,’de börek salonuna gelerek, mahalle bekçisine silah çekti.

Mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurdu

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından zanlı havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine belindeki silahı çeken mahalle bekçisi, kendisine tehditler savurarak etrafa ateş eden Oğuzhan E.,’yi iki el ateş ederek, ağır yaraladı. Kavganın yaşandığı esnada börek salonunda bulunan Ümit S. isimli şahıs da seken kurşunun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurdu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahla göğsünden vurularak ağır yaralanan Oğuzhan E.,’yi ve seken kurşunlardan yaralanan Ümit S.,’yi ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Daha sonra silahlı kavganın yaşandığı bölgeye olay yeri inceleme ekipleri gelerek, çalışma başlattı.

Mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurdu

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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