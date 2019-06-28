Mahalle kavgasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde geçimlerini düğünlerde davul çalarak sağlayan iki aile arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışmaya, kadın ve çocuklar da katıldı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Eline sopayı alan kavgaya tutuştu İZLE

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.