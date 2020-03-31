Mahalle muhtarı giriş ve çıkışı yasakladı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler farkındalığı artırırken, yeni yöntemler ortaya çıkıyor.

'Evde kal' çağrısıyla başlayan tedbirler, bölgelerin karantina altına alınmasına kadar geldi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAK

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nin muhtarı Ferat Çetin, salgına karşı alınan tedbiler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı.

1200 NÜFUS YAŞIYOR

Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Çetin, mahalle girişindeki tabelaya 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' yazısı astı. 200 hane ve bin 200 nüfusa sahip olduklarını anlatan muhtar Çetin, mahallelerine ziyaretçi gelmesini istemediğini söyledi.

"HASTALIK YOK"

Bu uygulamayı mahalle sakinlerinin sağlığı için hayata geçirdiklerini belirten muhtar Çetin, "Mahallemize ziyaretçilerin gelmesini istemiyoruz. Bunun için köyün girişine, uyarı yazısı yazdık. Mahallemizde herhangi bir hastalık yoktur. Herkesin evde kalmasını istiyoruz." dedi.