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İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

Kentte son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunlanan binalar, PUBG isimli oyunu akıllara getirdi. Mahalleli 'biri vurulabilir' korkusu içinde.

DHA | 22.03.2019 - 16:32..
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Muhtar Sumru Benligül (35), her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı internet oyununu oynamaya başladığını belirterek, farklı bir konuya dikkat çekti.

MAHALLELİ KURŞUNUN BİRİNE İSABET ETMESİNDEN KORKUYOR

Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde yaşanan kurşunlanma olaylarından korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis soruşturma başlattı.

Evine kurşun isabet eden mahalle sakini Samet Akkuzu (23) ise son olayın 3 gün önce meydana geldiğini belirterek, "Allah'tan kurşunun isabet ettiği yerde kimse yoktu. Bir kurşun birisine isabet etse herkes ayağa kalkacak. İlla bu mu bekleniyor?" dedi.

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

'HERKES PUPG OYNUYOR'

Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül de kurşunlanan evler ve araçla ilgili "Mahallede her yaştan insan 'PUBG' isimli oyunu oynamaya başladı. Bu artık çılgınlık derecesine ulaştı. Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Eğer bu şekilde devam ederse birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı VİDEO

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

İzmir'de 10 ev ile otomobil kurşunlandı

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