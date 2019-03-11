Mahalleli ahlak polislerini alkışlarla karşıladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda şube ve birimden polis memurunun katılımıyla Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçelerinde kontroller yaptı.

"POLİSE KALKAN ELLER KIRILSIN"

Çok sayıda sabit noktada trafik uygulaması yapan ekipler, aynı zamanda mahalleleri gezerek; umuma açık yerlerde, kahvelerde ve eğlence merkezlerinde denetleme yaptı. Polis ekiplerini karşılarında gören mahalleli ise ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Polise kalkan eller kırılsın’ şeklinde sloganlar atarak ekiplere destek oldu.

YOKLAMA KAÇAĞI 12 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan denetlemelerde, 39 iş yeri kontrol edildi. Bin 611 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, yoklama kaçağı olan 12 şahıs tespit edildi. Sabit noktalarda yapılan trafik uygulamalarında 304 aracın sorgusu yapıldı, ehliyetsiz olduğu tespit edilen 2 araç trafikten men edildi. 6 araç sürücüsüne toplam 15 bin 502 lira para cezası kesildi.

KONVOY ŞEKLİNDE İLÇEDEN AYRILDILAR

Mustafakemalpaşa ilçesindeki uygulamaların ardından Karacabey ilçesine geçen ekipler, burada önceden tespit edilmiş eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Özellikle pavyonlara yapılan baskınlarda 11 iş yeri denetlendi ve 300 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. İş yerlerinden bir tanesinde sigortasız personel çalıştırıldığının tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler yapılırken; ekipler gece yarısına kadar süren çalışmalarının ardından konvoy şeklinde ilçeden ayrıldı.