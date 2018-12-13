Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı

Başkentte, dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası donmak üzere olan 3 köpek yavrusuna, mahalleli sahip çıktı.

3 KÖPEK YAVRUSUNU SOĞUKTAN KORUDULAR

Keçiören'e bağlı Ayvalı Mahallesi'ndeki bir parkta, havlama sesleri duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında 3 köpek yavrusunun soğuktan titrediğini gördü.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, karton ve tahta parçalarıyla kulübe yaparken, üç genç de evlerinden getirdikleri battaniyelerle hayvanları dondurucu soğuğa karşı korudu.



