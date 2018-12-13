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Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı

Ankara'da kar yağışı sırasında donmak üzere olan yavru köpekler, duyarlı vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

AA | 13.12.2018 - 10:38..
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Başkentte, dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası donmak üzere olan 3 köpek yavrusuna, mahalleli sahip çıktı.

3 KÖPEK YAVRUSUNU SOĞUKTAN KORUDULAR

Keçiören'e bağlı Ayvalı Mahallesi'ndeki bir parkta, havlama sesleri duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında 3 köpek yavrusunun soğuktan titrediğini gördü.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, karton ve tahta parçalarıyla kulübe yaparken, üç genç de evlerinden getirdikleri battaniyelerle hayvanları dondurucu soğuğa karşı korudu.

Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı

Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı

Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı

Mahalleli kar soğuğunda köpeklere sahip çıktı


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