Bugün yeni eğitim öğretim yılın için okullarda ilk zil çaldı. Öğrenciler, bu heyecanı velileriyle yaşadı.

Pamukkale ilçesinde Adike K., ana sınıfına yeni başlayan 5 yaşındaki oğlu İbrahim K.'yi okula getirdi.

ÇOCUĞUN OKULDA OLMADIĞI HABER VERİLDİ

Bir süre sonra sınıf öğretmeni, listede belirtilen çocuğun sınıfta olmadığını okul idaresine bildirdi.

Okul yöneticileri, bunun üzerine anneyi arayarak çocuğunun okulda olmadığını söyledi.

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu VİDEO



MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Apar topar okula gelen anne, okul idaresinden ve velilerden çocuğunun bulunması için yardım istedi.

Olayı duyan mahalleli de çocuğun bulunması için seferber oldu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

ÇOCUK 2 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 2 saatin sonunda aranan küçük çocuk, okulun içinde başka bir sınıfta bulundu.

Küçük çocuğun, kendi sınıfı yerine başka bir sınıfa girdiği öğrenildi. Çocuğun bulunmasının ardından anne Adike K. ve eşi rahat bir nefes aldı. Çocuğunu kucağına alan anne, oğluna uzun süre sarılıp okuldan çıktı.