taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7336
Euro
6.3236
Altın
1509.82
Borsa
100403.77
Gram Altın
278.237

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu

Denizli'de annesinin okula bıraktığı 5 yaşındaki İbrahim K., okul içerisinde kayboldu. Aileye haber verildi ve ilçede yaşayanlar küçük öğrenciyi bulmak için oldukça fazla uğraş verdi.

İHA | 09.09.2019 - 13:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bugün yeni eğitim öğretim yılın için okullarda ilk zil çaldı. Öğrenciler, bu heyecanı velileriyle yaşadı.

Pamukkale ilçesinde Adike K., ana sınıfına yeni başlayan 5 yaşındaki oğlu İbrahim K.'yi okula getirdi.

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu

ÇOCUĞUN OKULDA OLMADIĞI HABER VERİLDİ

Bir süre sonra sınıf öğretmeni, listede belirtilen çocuğun sınıfta olmadığını okul idaresine bildirdi.

Okul yöneticileri, bunun üzerine anneyi arayarak çocuğunun okulda olmadığını söyledi.

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu VİDEO

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Apar topar okula gelen anne, okul idaresinden ve velilerden çocuğunun bulunması için yardım istedi.

Olayı duyan mahalleli de çocuğun bulunması için seferber oldu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Mahalleli okulda kaybolan çocuk için seferber oldu

ÇOCUK 2 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 2 saatin sonunda aranan küçük çocuk, okulun içinde başka bir sınıfta bulundu.

Küçük çocuğun, kendi sınıfı yerine başka bir sınıfa girdiği öğrenildi. Çocuğun bulunmasının ardından anne Adike K. ve eşi rahat bir nefes aldı. Çocuğunu kucağına alan anne, oğluna uzun süre sarılıp okuldan çıktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

635
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

191
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

358
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

308
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

281
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

155
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir