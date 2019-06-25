Mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardı

İstanbul Kartal'da D.Y. (25) adlı genç kadın, evine giderken arkasından yaklaşan Pakistan uyruklu bir kağıt toplayıcısının tacizine uğradı. Kağıt toplayıcısının öpmesi üzerine çığlığı basan D.Y., yardım istedi.

EL ARABASINI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Kağıt toplayıcısı, genç kızın çığlığı üzerine el arabasını bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. D.Y.'nin çığlığını duyan mahalle sakinleri, kaçan tacizcinin peşine düştü. Vatandaşlar kaçan tacizciyi motosikletle, otomobille ve yaya olarak kovalamaya başladı. Saldırgan, olay yerinin 500 metre uzaklığında bir sokakta yakalandı.

MAHALLELİYİ POLİS ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Sapık kağıt toplayıcısı, yakalanmasının ardından mahalleli tarafından bir süre darbedildi. Saldırgan, daha sonra mahalle sakinlerinin ellerinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalle sakinleri, kuaförde de tacizciyi darbetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tacizci kişiyi kuaför dükkanından çıkartırken, vatandaşlar tekrar saldırdı. Polis, bu kez vatandaşların saldırısına engel oldu ve kağıt toplayıcısını araca bindirerek Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

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ANNE İSYAN ETTİ

D.Y.'nin annesi Z.Y., yaşanan olayın ardından konuşarak, “Ben 25 senedir burada yaşıyorum, hatta daha fazla. Kızım 25 yaşında, bu mahallede doğdu, büyüdü. Aynı mahallede aynı sokakta. Ama öyle şeyler yaşandı ki, tarifi mümkün değil. Kendi mahallemizde geçemez hale geldik. Gündüz vakti saat 2'de, 3'te bu çok kötü bir durum. Bunlara bir çare bulunsun. Biri de burada yanı başımızda. Şimdi ben buna nasıl güvenip gece markete gideceğim. Çocuğum gitse, ben nasıl güveneceğim, geçip gideceğim." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen anne, “Tamam onun da yaşamaya hakkı var. Benim kızıma yoldan geçerken saldırıp, kafasına bir şeyle vurup bayıltıp, o torbanın içine koyup götürebilirdi. Ya da kesici bir aletle öldürebilirdi. Canını acıtabilirdi. Ölümle sonuçlanabilirdi. Peki bunun hesabını kim verecekti bana? Doldurdular buraya insanları. Madem doldurdunuz, sahip çıksaydınız. Hiç kimse ilgilenmiyor. O kadar insanlar başıboş ki. Artık yeter." dedi.

"BEN YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN"

Anne Z.Y., sözlerine şöyle devam etti:

“Görmüş olsaydım parçalayacaktım zaten. Kızım telefon etti, 'Yetiş' dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Bütün aile, mahalledekiler hepsi sahiplenmiş sağ olsunlar. Çocuğumu da yalnız bırakmamışlar. Saldırmış, kollarından tutup öpmeye kalkmış çocuğumu. Düşünebiliyor musunuz; çocuğun ruh halini. Toparlayamıyoruz bir türlü. Bitik vaziyetteyiz. Üstüne yürüyünce çığlık atmış, çığlığından yetişip gelmiş komşular. Yakalanmış, şikayetçiyiz sonuna kadar. Ben yaşadım başkaları yaşamasın. Lütfen bunlara bir çare bulunsun. Sokaktan toplasınlar bu insanları. Ya ülkeden atsınlar ya da bizi kovsunlar."





SİTENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ: YAKALADIK VE POLİSE TESLİM ETTİK

Genç kızın çığlıkları üzerine yardıma koşan sitenin güvenlik görevlisi Selçuk Öksüz, “Sitemize kağıt toplamak için girdi şahıs. Çıkmaz sokağımız orası, o anda komşumuzun çocuğu herhalde Kartal'a gidiyordu. Kıza sarkıntılık yapmış, taciz etmiş çocuğu. Biz kız çığlığı üzerine koştuk. Şahıs arkadan kaçtı. Biz de peşine düştük. Aşağı mahallede yakaladık. Polise teslim ettik." diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.