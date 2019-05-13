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Mahallesini koruyan sokak köpeğini hırsızlar bıçakladı

Silivri'de sokak köpeği evlere girmeye çalışan hırsızları kovaladı. Hırsızlar, sokak köpeğini göğsünden bıçaklayarak durdurabildi.

DHA | 13.05.2019 - 08:50..
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Silivri'nin Kavaklı Mahallesi'nde "Fıstık" adı verilen sokak köpeği, sabaha karşı mahalledeki evlere girmeye çalışan hırsızları fark etti. Hırsızları kovalamayı başlayan Fıstık, hırsızlar tarafından göğsünden bıçaklandı.

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gelen sesler üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, yaralı köpek için HAYKURDER ihbar hattına yardım çağrısı yaptı. Göğsünden bıçaklanan ve ağır yaralanan Fıstık, tedavisi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Mahallesini koruyan sokak köpeğini hırsızlar bıçakladı

"MAHALLELİ ÇOK SEVİYOR"

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, tedaviye alınan Fıstık'ın sağlığına kavuşması durumunda, mahalleli tarafından geri getirilmesinin istendiğini söyledi. Sokak köpeklerine yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çeken Paçalı, "Fıstık köpeğimiz derneğimize gelen ihbarla Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Mahalledeki evleri soymak isteyen hırsızlardan mahalleyi koruyan dost canlısı, sadık ve cesur bir köpek. Mahalleli çok seviyor." şeklinde konuştu.

Mahallesini koruyan sokak köpeğini hırsızlar bıçakladı

DERİN YARASI VAR

Köpeğin derin bir yarası olduğunu aktaran Paçalı, "Sokak köpekleri doğanın ve kültürümüzün önemli bir parçası. Son derece sadık, dost ve cesur canlılar. Birlikte yaşadığı mahalleye, o mahallede yaşayan insanların can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdidi bertaraf etmiş ama bu esnada ne yazık ki vicdansızlar tarafından göğsünden bıçaklanmış. Derin bir yarası var. Umuyoruz iyi olacak ve kocaman ailesinin, sevdiği koruduğu insanların yanına geri dönecek." diye konuştu.

Mahallesini koruyan sokak köpeğini hırsızlar bıçakladı

Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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