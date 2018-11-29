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Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek boşanıyor

Oyuncu Mahir İpek ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Veda Yurtsever İpek, anlaşmalı olarak boşanarak evliliklerini bitirme kararı aldı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 15:01..
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İki oyuncu Mahir İpek ve eşi Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanıyor.

"EVLİLİK BİTTİ BARİ DOSTLUK BİTMESİN DEDİK"

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi. Oyuncu dilekçede, "Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik. Davalı eş ile aramızdaki aile birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından boşanmamıza ve protokolde belirtilen hususların karara bağlanmasını talep ederim” dedi.

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