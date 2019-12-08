Mahir Ünal'dan FETÖ açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlen Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Muhalefetin argümanlarıyla bu partiyi ve bu davayı eleştirmeye kalkanlara, müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ünal, "17-25 Aralık oluyor, 17-25 Aralık gününe kadar FETÖ'ye düşman olanlar 17-25 Aralık'tan sonra bakıyorsunuz ki FETÖ'nün kurumlarının önünde canlı kalkan oluyorlar." dedi.

"2002'DE BU ADAMLAR ZATEN DEVLETİN İÇERİSİNE YERLEŞMİŞLER"

FETÖ'nün ortaya çıkmasının daha eskiye dayandığını belirten Ünal, "Şimdi diyorlar ki 'efendim bu FETÖ'yü bu hale siz getirdiniz'. Yahu biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler." dedi.