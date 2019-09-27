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Mahkeme eşini öldüren adamın cezasını indirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

AA | 27.09.2019 - 14:45..
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İzmir'in Menemen ilçesinde 11 Temmuz 2018'de polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri Esatpaşa Mahallesi'nde Gülşen Narşap (47) bıçakla yaralandığını belirlemiş, Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan ve eşini bıçakladığını itiraf eden Ünal Narşap (48) tutuklanmıştı.

Cinayetin ardından davanın son duruşması da gerçekleştirildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Narşap, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

"KEŞKE OLMASAYDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Özen de sanığın kasten öldürme suçundan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise çok pişman olduğunu ifade ederek, "Keşke olmasaydı, çok üzgünüm." dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE SAYGILI TUTUMUNDAN CEZASI İNDİ

Sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra "haksız tahrik" ve sanığın duruşmalardaki "saygılı tutumunu" göz önüne alarak cezayı 20 yıla indirdi.

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