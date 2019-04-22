Mahkeme kararının ardından Sıla'dan açıklama

Oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla’ya şiddet uygulamasına ilişkin davanın, ikinci duruşması sona erdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonrası Sıla ve avukatı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türk adaletine teşekkür eden Sıla, "Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak.

Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim.” dedi.

"CEZAEVİNE GİREBİLİR"

Avukat Rezan Epözdemir de “Karar kesinleşince daha önce aldığı ceza açıklanabilir, cezaevine girme süreci başlayabilir.” diye konuştu.

Epözdemir, süreç boyunca manipülasyonlar yapıldığını öne sürerek, “Bugün yargı son noktayı koydu. Kural’ın kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçundan mahkum etti. Sanığa 16 ay 20 gün ceza verdi. Bu hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Uyuşturucudan almış olduğu 10 aylık hapis cezası da uygulanacak. Bu sürecte algı operasyonları ve manipülasyonlar yapıldı. Bir haber bültenine video sunuldu. Adli Tıp Kurumu raporu var dendi. Parayla alınan özel bir rapordu. Adli Tıp Kurumu başkanı bile resmi bir açıklama yaptı.

Bazı basın kuruluşları, bu manipilasyonlara alet oldular. Adil yargılamayı engellemeye çalıştılar ama yüce Türk adaleti tecelli etti. Şiddet gören bir kadın hak aradığında saldırıya uğruyor. Bu şartlarda kadınlar nasıl hak arasın? Linç ediliyor. Şiddet gören bir kadın, bu şartlarda nasıl hak arasın?” şeklinde konuştu.