Mahkeme sonrası tartıştığı genci öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde Sadri Çınar (31), Zafer Çınar (29) ve babaları Sefa Çınar, bıçaklı yaralama olayıyla ilgili Erzurum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi.

Baba dışarıda beklerken, iki kardeş duruşma salonuna çıktı.

ÇAKMAK FIRLATTI, POLİS AYIRDI

Çınar kardeşler, duruşma salonu önünde 23 yaşındaki İbrahim Hakkı Turgut ve yanında gelen arkadaşı M.D.Y. ile karşılaştı. İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar arasında burada tartışma çıktı. Bu sırada İbrahim Hakkı Turgut, Zafer Çınar'a elindeki çakmağı fırlattı. Polis tarafından sakinleştirilen taraflar, duruşma sonrası adliyeden ayrıldı.

Erzurum'da iki kardeşin karıştığı cinayet kamerada İZLE

'KALBİMDEN VURULDUM'

Dava sonrası babalarından ayrılan Sadri ve Zafer Çınar kardeşler, Kızılay İş Merkezi önünde İbrahim Hakkı Turgut ve arkadaşı M.D.Y. ile karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u göğsünden yaraladı. Yere çökerek elindeki bıçağı atan İbrahim Hakkı Turgut, görgü tanıklarının ifadesine göre "Kalbimden vuruldum." dedi.

KAÇARKEN YAKALANDI

M.D.Y. ile Zafer Çınar, ellerinde bıçaklarla kavga etmeye devam etti. Zafer Çınar'ı kovalayan M.D.Y. yakalayıp sırt kol alt kısmından yaraladı. Sadri Çınar da tekrar olay yerine gelip M.D.Y.'ye kemerle vurdu. Kaçmaya çalışan Zafer Çınar'ı olay yerinden geçen polis memuru, yaklaşık 50 metre ileride vatandaşların yardımıyla yakaladı. Tüm olup bitenler mobese kameralarına yansıdı.

'KADER Mİ, ECEL Mİ DİYELİM?'

Hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı belirlendi. 34 ünite kan verilen Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken; Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Zafer Çınar ilk ifadesinde, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi." dedi.

AĞABEY DE SUÇLU ÇIKTI

Cinayet ile ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. MOBESE görüntüleri ise dosyada delil olarak girdi. Sadri Çınar hakkında verilen takipsizlik kararı, Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı ve şüpheli Sadri Çınar'ın da İbrahim Hakkı Turgut'un ölümüyle sonuçlanan kavga olayına karıştığı, taraflar arasında daha önceden bulunan husumet nedeniyle kardeşi Zafer Çınar ile birlikte gencin öldürülmesi ile ilgisi bulundu.

MÜEBBET İSTENDİ

Tutuklu Zafer Çınar ve tutuksuz yargılanan ağabeyi Sadri Çınar'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.