Mahkeme yüklenici firmaları kusurlu buldu

Geçtimiz yıl 6 Şubat'ta, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin derste olduğu sırada, kalorifer dairesinde doğalgaz kazanındaki basınç yükselmesi nedeniyle patlama meydana geldi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Patlamada, yıkılan duvarın altında kalıp ağır yaralanan okuldaki Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 'kırkyama' kursuna katılanlardan Öznur Güzelocak, hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi de hafif yaraladı. Olaydan sonra okula doğalgaz tesisatını döşeyen firmanın sahibi Salih Kara, projeyi hazırlayan imza yetkilisi Burak Şen ve firmanın pazarlama elemanı Murat Elibüyük gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şüpheliler hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam ederken, olayla ilgili A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından bilirkişi raporu hazırlanarak, mahkemeye sunuldu. Hazırlanan raporda, patlamanın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulandı. İhmallerin ise okulun inşaat aşamasından eğitim faaliyetine geçerek, patlamaya kadar devam ettiği dile getirildi.

DOĞALGAZ KAZANININ TESİSATINDA PROJEYE UYULMADI

Bilirkişi raporunda, doğalgaz kazanı tesisatının projeye uygun olarak montajının yapılmaması sonucunda, aşırı ısınan kazan suyundaki ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesiyle patlamanın meydana geldiği vurgulandı. Doğalgaz kazanının montajı sırasında yapılan ihmallere de değinilen bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

BASINÇ YÜKSELMESİ İLE PATLAMA OLDU

"Ölüm ve yaralanmalara yol açan patlamaya; doğalgaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması, kazan suyu besleme bağlantısının montajının tekniğe uygun olmaması, kazan suyu besleme hattında çek valf bulunması gerekirken, çek valf konulmaması ve limit termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet armatürlerinin doğalgaz kazanına hiç takılmaması veya uygun olmayan değerlerde takılması sonucunda aşırı ısınan kazan suyunda ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesi sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır."

JENERATÖR ODASI DERSLİK OLARAK KULLANILMIŞ

Raporu hazırlayan iş güvenliği uzmanları, olayın sorumlusu olduklarını düşündükleri kişilerin kusur durumlarını da değerlendirdi. Bilirkişi raporunda, Okul Müdürü Ümit Onanç, termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet donanımlarının doğalgaz kalorifer kazanına taktırılmaması ve mimari projede patlama meydana gelen kalorifer kazan dairesi bitişiğindeki 'jeneratör odası' olarak belirlenen yerin Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edilerek, derslik olarak kullanılmasını sağlaması nedeniyle asli kusurlu bulundu. Halk Eğitim Müdürü Hasan Korkmaz'ın da Onanç ile birlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.

PAZARLAMA ELEMANINI GÖREVLENDİRDİ

Patlamanın olduğu doğalgaz kazanının montajını yapan yüklenici firmanın sahibi ve olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Salih Kara da bilirkişi raporuna göre, asli kusurlu bulundu.

Doğalgaz kazanına doğalgaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanını görevlendirdiği ortaya çıkan Kara hakkında raporda, "Doğalgaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması ve termostat başta olmak üzere gerekli emniyet armatürlerini doğalgaz kazanına uygun değerde veya hiç taktırmadığı, doğal gaz kazanına doğalgaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanı Murat Elibüyük'ü görevlendirmesinden dolayı asli kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ DE KUSURLU BULUNDU

Raporda, okulun inşaatı sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ile denetimlerinde eksiklere rağmen verdikleri onayla okulun açılmasına neden oldukları belirtilen yapı denetim görevlileri de asli kusurlu bulundu. Geçici ve kesin kabul komisyonu üyeleri makine mühendisi Ali Yılmaz Şenavcı, makine mühendisi Tahsin Irmak, yapı denetim görevlisi makine mühendisi İlyas Kırnapcı'nın asli kusurlu oldukları vurgulandı.

'BAZI İŞÇİLER OLAY DIŞINDA TUTULDU' İDDİASI

Hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın ardından gözaltına alınan ancak sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan Burak Şen ile Murat Elibüyük'ün ise kusurlu olmadıkları belirtildi. Patlamayla ilgili görülen davanın son duruşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, soruşturma aşamasında hazırlanan raporla, mahkemeye sunulan rapor arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, raporun tekrar incelenmesini talep etti. Özen ayrıca, soruşturma sırasında bazı işçilerin olayın dışında tutulduğunu, bu nedenle ek iddianame hazırlanması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Özen'in ifade ettiği çelişkilerin giderilmesi için bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli, iş güvenliği alanında uzman olan öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi.