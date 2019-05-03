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Mahkum otobüsü ile tank taşıyan tır çarpıştı

Çekya'da meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

DHA | 03.05.2019 - 09:22..
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Çekya’nın başkenti Prag’da 9 mahkum ile 10 cezaevi görevlisinin bulunduğu bir otobüs ile İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma iki tankı Zırhlı Teknoloji Müzesi’ne taşıyan bir tır çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Nedeni henüz bilinmeyen kazada bir cezaevi görevlisi hayatını kaybederken, araç sürücülerinin de dahil olduğu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta bulunanların tahliyesi sonrası çıkan yangında otobüs tamamen yandı.

Mahkum otobüsü ile tank taşıyan tır çarpıştı

TANKLARDAN BİRİ ZARAR GÖRDÜ

Yine tırın taşıdığı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olan iki tanktan birinin, bu yangında hasar gördüğü belirtildi.

Mahkum otobüsü ile tank taşıyan tır çarpıştı

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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