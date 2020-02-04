Mahmud Esad Coşan'ın vefatının üzerinden 19 yıl geçti

Dünyanın birçok ülkesine giderek eğitim programlarına katılan Mahmud Esad Coşan, cami açılışına katılmak için gittiği, doğup büyüdüğü topraklardan yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

Dubbo şehrinde meydana gelen feci kazada Mahmud Esad Coşan’ın damadı Ali Yücel Uyarel de yaşamını yitirdi.

KABRİ EYÜPSULTAN'DA

Coşan’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi ve 9 Şubat 2001 yılında Eyüpsultan Mezarlığı’nda defnedildi.

14 Nisan 1938 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Mahmud Esad Coşan, 1950 yılında Vezneciler İlkokulu’nu, 1956 yılında da Vefa Lisesi’ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi’ne giren Coşan, Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ve Türk-İslam Sanatı sertifikalarını aldı.

1956 yılında 15. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri konulu teziyle ilahiyat doktoru oldu. Mahmud Esad coşan, 1973 yılında ise ilahiyat doçenti unvanını aldı.

EMEKLİLİK KARARI

Başarılı bir öğretim üyeliği sürdüren Coşan, 1987 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

Coşan, emekliliğinin ardından Türkiye’nin birçok ilinde hadis dersleri verdi.

Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunan Mahmud Esad Coşan, çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.

Coşan’ın “İslam’da cemaatle beraber olunması tavsiye edilir. Cemaatle beraber olmak hakla hakikatle beraber olmaktır. Tek başına olsa bile, hakikatle beraber olan cemaattir. Hakikatten kopmuş olanlar milyonlarca da olsa tefrikadadır.” sözü akıllarda kaldı.