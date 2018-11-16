Mahmut Tanal'ın birbirinden ilginç seçim vaatleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı hiçbir seçimde başarı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde başarının anahtarını aramaya başladı.

Bu kapsamda İstanbul'un bazı ilçelerinde milletvekillerine şans vermeyi planlayan CHP Lideri'nin kafasında, Sultanbeyli için Mahmut Tanal var.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Tanal'ın bu görevi üstlenmek istediğini kendisi açıklamıştı.

Adaylığına kesin gözüyle bakılan Mahmut Tanal, seçim vaatlerini sıralamaya başladı.

OTOBANDA DEĞİŞİKLİK

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li vekil, Sultanbeyli'den geçen otobanın ilçe için tehlike oluşturduğunu ifade ederek güzergâhının değiştirilmesini istedi.

BEDAVA MEZARLIK

Mahmut Tanal'ın seçim vaatlerinden biri de, bedava mezarlık.

İstanbul'da mezarlıkların çok pahalı olduğunu savunan CHP'li Tanal, önceki konuşmasında da tüm mezarlıkların bedava olması için elinden geleni yapacağını söylemişti.