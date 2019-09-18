taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6872
Euro
6.2934
Altın
1501.92
Borsa
101447.39
Gram Altın
274.578
Bitcoin
58050.62

Mahmut Tuncer, kitaptaki esprisi hakkında konuştu

Özel bir yayınevinin test kitabında yer alan Mahmut Tuncer, kendini savundu.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında yer aldığı nedeniyle tepki çeken Mahmut Tuncer'in sözünün, özel bir yayınevinin test kitabında olduğu anlaşıldı.

Şarkıcı da bu konuda açıklama yaptı.

"ÖĞRENCİ BENİ GÖRÜNCE SEVİNİR"

RS FM’de Atilla Güner ile Akşam Postası'na konuşan Tuncer; "Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur. Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar, ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum, Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler, dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru, mantık ancak A noktasından B noktasına götürür, başka nereye götürecek ki?" dedi.

Mahmut Tuncer: Çok güzel olmuş VİDEO

Mahmut Tuncer, kitaptaki esprisi hakkında konuştu

MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı haberi
Mahmut Tuncer, kitaptaki esprisi hakkında konuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

85
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

48
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

124
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

66
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

14
Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

28
Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir