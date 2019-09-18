Mahmut Tuncer, kitaptaki esprisi hakkında konuştu

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında yer aldığı nedeniyle tepki çeken Mahmut Tuncer'in sözünün, özel bir yayınevinin test kitabında olduğu anlaşıldı.

Şarkıcı da bu konuda açıklama yaptı.

"ÖĞRENCİ BENİ GÖRÜNCE SEVİNİR"

RS FM’de Atilla Güner ile Akşam Postası'na konuşan Tuncer; "Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur. Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar, ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum, Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler, dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru, mantık ancak A noktasından B noktasına götürür, başka nereye götürecek ki?" dedi.

Mahmut Tuncer: Çok güzel olmuş VİDEO